Ribaltata la Germania, l'Olanda sogna

AMBURGO (Germania) – Tanti gol ma una sola grande sorpresa. Questo ha riservato la sera di match internazionali, la sera di sfide valevoli per le qualificazioni al prossimo Europeo. La partita di cartello era sicuramente Germania-Olanda. Un incontro vibrante e giocato a buon ritmo si è chiuso, ad Amburgo con un 2-4 che ha riaperto il discorso qualificazione nel gruppo C.

In vantaggio con Gnabry (9'), la truppa di Löw si è fatta riprendere e superare dai tulipani, che grazie a de Jong (59') e a un'autorete di Tah (66'), hanno apparecchiato il colpaccio. Il gol su rigore di Kroos (73') ha poi ristabilito l'equilibrio ma... solo momentaneamente: il guizzo di Malen al 79' e quello di Wijnaldum al 91' hanno infatti confezionato il successo di un'Olanda riuscita così ad accorciare in classifica (-3 punti, ma con una partita in meno e gli scontri diretti a favore) sui tedeschi. Prima del girone è al momento l'Irlanda del Nord, capace di vincere tutte e quattro le partite disputate contro le “piccole” Bielorussia ed Estonia.

Successi larghi, negli altri raggruppamenti, li hanno centrati l'Austria, avanti 6-0 sulla Lettonia, il Belgio, impostosi 4-0 a San Marino e la Croazia, andata a fare la voce grossa (4-0) in Slovacchia. Sorrisi anche per la Slovenia (2-0 alla Polonia), la Russia (2-1 in Scozia), la Bielorussia (2-1 in Estonia) e il Galles (2-1 all'Azerbaigian).

keystone-sda.ch/STF (FOCKE STRANGMANN)