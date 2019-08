Sconfitta che fa male, Chiasso ultimo da solo

SCIAFFUSA - Sabato nero per il Chiasso, sceso in campo sperando di allungare la sua serie positiva e invece, alla fine, ritrovatosi ultimo della classifica in solitaria.

I rossoblù non sono riusciti a dare un seguito ai quattro punti raccolti con Aarau e Vaduz e, in casa dello Sciaffusa, sono caduti 1-0. Decisivo, per la loro sconfitta, il gol trovato da Sessolo al 44'. La giornata negativa è stata completata, per i momò, dalla vittoria di misura centrata dall'Aarau sul Wil (1-0). Alla vigilia del turno di campionato a pari punti con i ticinesi, con il bottino racimolato gli argoviesi hanno risalito la graduatoria di due posizioni.

Ti-Press (foto d'archivio)