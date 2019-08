Contro il Sion di Behrami per tornare a segnare e a vincere

LUGANO - A secco di reti da 191’. Domenica a Cornaredo, nel loro secondo impegno casalingo (il primo contro il Thun era terminato senza reti), il Lugano dovrà giocoforza tornare a “farsi sentire” sul piano offensivo. Dopo essersi sfogato al Letzigrund nella giornata inaugurale – con ben quattro reti rifilate allo Zurigo, vera delusione di questo inizio di Super League – Gerndt e compagni si sono inceppati. E così contro le bernesi Thun e YB è arrivato soltanto un punticino. Nessun dramma, per carità, il campionato è ancora giovanissimo. Ma ora urge una reazione... Soprattutto in vista di un futuro prossimo in cui Sabbatini e compagni saranno impegnati anche in Europa League, una competizione che andrà a togliere energie importanti ai sottocenerini...

In Ticino giungerà il Sion di Valon Behrami, squadra che ha iniziato questo campionato in crescendo: dopo la secca sconfitta all’esordio con il Basilea, i vallesani hanno ottenuto un pareggio senza reti con il Servette per poi battere 3-1 lo Zurigo. Il centrocampista ticinese – nonostante non sia al meglio a causa di un problema alla caviglia – dovrebbe intraprendere la trasferta a sud delle Alpi.

La sfida è senza dubbio appetitosa: i bianconeri sono in una serie molto positiva con i vallesani, visto che negli scontri diretti non perdono dal lontano 21 settembre 2017 per un totale di tre vittorie e quattro pareggi (le ultime tre sfide si sono chiuse in parità).

TiPress