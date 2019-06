Linus Obexer al Lugano

LUGANO - Il Lugano, in vista della prossima stagione, potrà contare anche sul terzino sinistro Linus Obexer. Il 22enne arriva in Ticino in prestito dall'YB.

Ecco il comunicato del club bianconero:

L’FC Lugano comunica di aver messo sotto contratto fino al termine della stagione 2019/2020 il terzino sinistro rossocrociato Linus Obexer. Il ventiduenne arriva sulle rive del Ceresio in prestito dai campioni svizzeri dello Young Boys. La scorsa stagione l’ha però interamente disputata in prestito all’Aarau ed è stato titolare fisso della compagine che ha compiuto l’incredibile cavalcata verso lo spareggio, stroncata sul più bello in occasione del ritorno in casa contro lo Xamax (compagine nella quale disputò 15 incontri nella stagione 2017/2018).

Obexer nella sua giovane carriera ha per ora disputato 8 partite di Super League, 1 partita di Europa League contro l’FC Astana e 48 partite di Challenge League. Numerose anche le sue convocazioni nelle nazionali giovanili, dove ha collezionato quattro incontri con l’U18, undici con l’U19 e dieci con l’U20.