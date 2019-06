Suarez e i morsi: «Ho sofferto molto, gli psicologi mi hanno aiutato a crescere»

SAN PAOLO (Brasile) - L'attaccante dell'Uruguay Luis Suarez - attualmente in Brasile per disputare la Copa America con la sua nazionale - è ritornato sull'incidente che aveva sconvolto la cronaca calcistica durante i Mondiali del 2014, sempre in terra brasiliana.

Il 32enne ha ammesso a "Fox Sports" che era in crisi e che aveva mentito per giustificare ciò che era successo quel giorno con il difensore italiano Giorgio Chiellini, quando gli rifilò un morso sulla spalla in seguito a uno scontro di gioco. «Non ero in grado di accettare la realtà e quando mia moglie mi ha chiesto cosa fosse successo, le ho detto che abbiamo semplicemente avuto un alterco. Ho in seguito avuto bisogno del sostegno degli psicologi, i quali mi hanno aiutato ad accettare i miei errori e a crescere».

Dopo l'incidente Suarez era stato squalificato dalla Coppa del Mondo e fu sospeso per quattro mesi dalla FIFA, ritardando così il suo trasferimento al Barcellona. Dipinto come un cannibale e uno psicopatico, la sua reputazione era stata seriamente compromessa da questo episodio, anche perché precedentemente era già stato coinvolto in due situazioni analoghe, dapprima quando militava nell'Ajax e poi nel Liverpool. «Ho sofferto molto, mi sono sentito male per mia moglie, i miei figli e i miei compagni di squadra. Sono stato trattato in maniera disumana. Quando sono arrivato a Barcellona non è stata nemmeno organizzata una conferenza stampa. Pensavo che la mia carriera fosse finita».

In allegato il video del morso di Suarez a Chiellini.