Il Lugano lancia la campagna abbonamenti

LUGANO - Nella giornata odierna - giovedì 13 giugno - il Lugano ha fornito delle informazioni per i propri tifosi, riguardanti la campagna abbonamenti.

Di seguito il comunicato:

"Con lo slogan: "FC Lugano, il mio weekend" è iniziata in queste ore la campagna abbonamenti per la stagione 2019-20 di Super League. Dopo aver raggiunto l'ennesimo storico risultato con la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, è il momento per i tifosi di sostenere questo miracolo calcistico ticinese. Ogni anno con uno dei budget più piccoli della Super League mettiamo in campo professionalità, fantasia, cuore e tutte le nostre emozioni per regalarle ai tifosi. Questo è quello che promettiamo anche per la stagione 2019-20, perché vogliamo vederli ogni weekend allo stadio.

La principale novità della stagione 2019-20 riguarda la categoria 0-18 anni. Tutti i minorenni potranno infatti sottoscrivere un abbonamento, per un settore a scelta dello stadio, a soli 90.- In questa offerta sono incluse anche la tribuna principale e la tribuna Monte Brè. Una famiglia potrà quindi portare in tribuna i propri figli con una piccolissima spesa annuale. L'FC Lugano è della sua città e dei suoi abitanti e questo è il messaggio del club alla comunità. Oltre ad una serie di offerte speciali di aziende partner di FC Lugano dedicate esclusivamente agli abbonati, dalla stagione 2019-20 chi detiene una tessera per le partite di Super League avrà diritto ad uno sconto fisso del 10% sul merchandising ufficiale di FC Lugano allo store ufficiale dello stadio (durante le partite e al mercoledì pomeriggio).

Gli abbonati avranno pure diritto ad uno sconto sul pacchetto di 3 partite della fase a gironi di UEFA Europa League. Abbonarsi è facilissimo e molti tifosi ne hanno già approfittato. Basta visitare il sito www.fclugano.com/abboshop. Sarà quindi possibile abbonarsi comodamente dal divano di casa e scegliere il proprio posto allo stadio in pochi click. Per ulteriori informazioni il segretariato di FC Lugano allo stadio di Cornaredo è a disposizione con questi orari: LU-VE Mattino: 08:30-12:00 / Pomeriggio: 13:30-17:00".