«Io stupratore? Ecco i nostri momenti intimi»

PARIGI (Francia) - «Io stupratore? Vi provo che non è così». Con un videomessaggio diffuso su Instagram, Neymar ha cercato di smontare le accuse mossegli da una donna in merito a una presunta violenza consumatasi a maggio a Parigi. Per sostenere la sua tesi, il 27enne ha pubblicato delle immagini della chat con la donna.

«Sono accusato di stupro - ha ammesso il brasiliano - è una parola brutta e forte. Ed è triste ricevere un'accusa del genere. In questo momento sono arrabbiato e ho deciso di mostrare tutte le conversazioni che ho avuto con questa ragazza. Tutti i nostri momenti intimi. Ma è necessario farlo per provare che non è successo nulla. In seguito mostrerò cos'è successo quel giorno e quello seguente. C'è stata una relazione tra un uomo e una donna, tra quattro mura. Il giorno dopo abbiamo continuato a scambiarci messaggi e lei mi ha chiesto un "pensiero" per i suoi figli. Sono molto sorpreso da tutto ciò. È arrivato il momento che la gente sappia».

KEYSTONE/EPA (Antonio Lacerda)