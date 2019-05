Slitta la cessione del Lugano, Renzetti: «25 giugno ultimo termine. Ultimo, ultimo, ultimo»

LUGANO - Angelo Renzetti rimarrà azionista di riferimento del Lugano almeno per un altro mese. Il presidente bianconero ha infatti confermato al Corriere del Ticino di aver accettato di prorogare fino al 25 giugno la scadenza imposta a Leonid Novoselskiy per l'eventuale passaggio di quote societarie.

Questo perché, in vista di un possibile importante investimento - che copra più stagioni - l'imprenditore russo sta ancora cercando dei partner in grado di sostenerlo. Al momento non è riuscito a mettere insieme la cifra totale (che dovrebbe essere di qualche decina di milioni di euro) e per questo ha chiesto e ottenuto un rinvio.

Nel commentare l'intoppo Angelo Renzetti ha dato fiducia al suo interlocutore, ammettendo che uno slittamento della scadenza di un mese cambia poco la situazione. «Il 25, ad ogni modo, sarà l’ultimo termine. Ultimo, ultimo, ultimo», ha sottolineato il massimo dirigente bianconero, che ha pure confermato come la sua intenzione sia sempre quella di vendere ma che, tranquillo, ora penserà a fare mercato e gestire la società.

Di seguito il comunicato ufficiale del FC Lugano:

"In relazione alla scadenza dell’opzione di acquisto della maggioranza del capitale azionario del FC Lugano SA i due azionisti Angelo Renzetti e Leonid Novoselskiy comunicano quanto segue:

Nessuna decisione in proposito verrà presa prima del 25 giugno 2019.

La società sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per pianificare al meglio dal profilo finanziario, organizzativo e sportivo la nuova stagione che vedrà la squadra impegnata su più fronti e in particolare nei gironi di Europa League."

