L'Atalanta di Freuler e l'Inter in Champions, il Milan in EL con il Lugano

MILANO (Italia) - La 38esima giornata di Serie A ha partorito i suoi verdetti. Per quanto concerne la lotta Champions saranno Atalanta e Inter le due squadre che, insieme a Juve e Napoli, giocheranno la più prestigiosa competizione per club a livello europeo.

I bergamaschi di Remo Freuler hanno battuto 3-1 il Sassuolo (reti di Zapata, Gomez e Pasalic per la Dea e di Berardi per gli emiliani), mentre i nerazzurri hanno sconfitto 2-1 l'Empoli a San Siro (gol di Keita e Nainggolan per la squadra di Spalletti e di Traore per gli ospiti). In virtù della sconfitta maturata a Milano la squadra toscana è stata retrocessa in Serie B, insieme a Chievo e Frosinone.

Dal canto suo il Milan si è imposto 3-2 a Ferrara sulla Spal, risultato che non è bastato ai rossoneri (in rete con Calhanoglu e Kessie due volte) per festeggiare la qualificazione alla Champions.

All'Olimpico la Roma ha salutato Daniele De Rossi, alla sua ultima apparizione in giallorosso, con una vittoria per 2-1 sul Parma. Per la formazione di Ranieri sigilli di Pellegrini e Perotti, ai quali ha risposto il solo Gervinho.

Nelle altre due gare della serata Fiorentina-Genoa 0-0 e Cagliari-Udinese 1-2.

KEYSTONE/AP (Paolo Magni)