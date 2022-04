Olympic ed Elfic padroni in coppa

FRIBORGO - Un primo quarto devastante è bastato all’Olympic Friborgo per decidere la finale contro il BBC Nyon e mettere in bacheca la Coppa Svizzera. In quello, in quei dieci minuti, Cotture e compagni hanno cancellato 19-2 i vodesi, azzerando i loro sogni di gloria. Il resto del match, epilogo di un torneo nel quale ha saputo a più riprese confermare la propria forza, è stato di pura accademia per l’Olympic, che con i parziali di 23-19, 17-18 e 14-9 (18 punti per Mitchell, 11 per Miljanic) si è regalato il 73-48 e la festa finale.

Tra le donne ha invece gioito l’Elfic, che non ha lasciato scampo al Troistorrents, piegato 74-45. Sugli scudi Marielle Giroud (21 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) e Aleksandra Kroselj (16 punti con 4 su 9 da tre).

keystone-sda.ch (MARCEL BIERI)