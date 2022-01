«A Nadal tutto è permesso», Shapovalov sgancia la bomba

MELBOURNE - Frustrato per aver perso, arrabbiato per aver mancato una clamorosa occasione, nervoso per essersi fatto sfuggire le semifinali degli Australian Open... Denis Shapovalov ha sbroccato. In conferenza stampa, il canadese ha infatti sganciato la bomba accusando gli arbitri del torneo di riservare un trattamento di favore a Rafa Nadal.

Il 22enne di Tel Aviv ha puntato il dito contro i tempi "dilatati" concessi al maiorchino. «Per lui lo shot clock non vale mentre in tutti gli altri match che ho giocato i ritmi erano molto elevati - ha protestato il numero 14 ATP - E questo perché gli arbitri erano molto attenti al cronometro. L’anno scorso a me è stato negato di andare in bagno mentre Rafa ha prima preso il time out e poi chiesto un toilet break. Qual è allora il limite? Gli arbitri sono corrotti. No, non volevo dire corrotti, forse sono stato travolto dall’emozione, ma rimango della mia opinione: Nadal è trattato in maniera diversa, ha più favori, rispetto agli altri».

