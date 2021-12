Niente da fare: a Bormio non si corre

BORMIO - Niente da fare. Il secondo super G di Bormio è stato annullato.

Gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara valtellinese, a causa delle condizioni della neve non ottimali per via delle alte temperature.

La sicurezza degli ateli non sarebbe stata garantita e per questo si è deciso di non correre.

