Noè Ponti, lo show continua

SURSEE - Noè Ponti ha chiuso con il botto i campionati nazionali in vasca corta di Sursee.

Già capace di far registrare quattro primati svizzeri nei primi giorni della manifestazione, nelle gare di domenica il campione ticinese ha stabilito altri due record. Prima ha vinto i 50m delfino in 22”75 (Alex Ogbonna, argento, ha chiuso in 23”70), poi ha dominato i 200m misti in 1’53”10, abbassando di 0”41 il precedente limite di Jérémy Desplanches. Il secondo? Il ginevrino Roman Mityukov, che ha chiuso in 1’59”60.

Keystone, archivio