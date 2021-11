Hirschbühl beffa tutti sulle nevi di casa

LECH/ZÜRS - Il parallelo maschile - valido per la seconda prova stagionale della CdM di sci alpino, disputatosi a Lech/Zürs - ha sorriso a Christian Hirschbühl.

Lo sciatore austriaco ha sconfitto all'ultimo atto il connazionale Dominik Raschner, mentre sul gradino più basso del podio è salito Atle Lie McGrath, che nella finalina ha piegato la resistenza dell'altro norvegese Henrik Kristoffersen.

Ricordiamo che per quanto riguarda gli atleti elvetici al via, nessuno è stato in grado di qualificarsi per la fase conclusiva. II migliore è infatti risultato Gino Caviezel, 20esimo.

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)