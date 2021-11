Gut-Behrami, Kasper ed Ellenberger out agli ottavi, vince Andreja Slokar

LECH - Non è stato un parallelo fortunato quello portato a termine dalle tre atlete svizzere presentatesi al cancelletto di partenza della gara di Lech/Zürs.

Lara Gut-Behrami (out dalla norvegese Monsen), Vanessa Kasper (eliminata dalla norvegese Stjernesund) ed Andrea Ellenberger (out dall'italiana Marta Bassino) sono state eliminate già agli ottavi di finale. In particolare la ticinese non è quindi riuscita a portare a casa qualche punticino prezioso in chiave CdM.

Il successo finale - in una gara nella quale molte big hanno preferito non partecipare - è andato alla slovena Andreja Slokar (alla prima affermazione in CdM), la quale nelle due manche valide per la finalissima ha preceduto di cinque centesimi la già citata Thea Louise Stjernesund.

Il terzo posto è stata Kristin Lysdahl ad aggiudicarselo che, nella finalina per il podio, ha avuto la meglio di Marta Bassino.

