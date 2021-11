Nadal è in ripresa: «L'obiettivo è tornare a gennaio»

PARIGI - In occasione dell’inaugurazione di "Tennis is Us" - un’organizzazione no-profit ideata da vari sponsor, fra cui Babolat e Wilson, per sostenere alcuni circoli tennis - che ha avuto luogo a Parigi, Rafael Nadal si è espresso a proposito delle sue condizioni fisiche, in seguito al problema al piede sinistro.

«L’infortunio non è ancora smaltito del tutto ma mi sto allenando un’ora e mezza al giorno», sono state le sue parole riportate da "Quotidiano.net". «Inizio ad avere più giornate positive che negative, sono sulla buona strada. Non so esattamente quando potrò rientrare nel circuito, il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione nel mese di gennaio per arrivare pronto per gli Australian Open. Sto lavorando duramente per questo».

Nella sua carriera Nadal ha conquistato venti tornei del Grande Slam - 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon e 1 Australian Open - - esattamente come Roger Federer e Novak Djokovic -

keystone-sda.ch (ZIPI / POOL)