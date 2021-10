Anche i non vaccinati potranno partecipare al Major australiano

MELBOURNE - Tanto tuonò... che alla fine non piovve. Dopo le dichiarazioni delle autorità che lasciavano intendere l'impossibilità ai non vaccinati di partecipare agli Australian Open («bisognerà essere vaccinati con entrambe le dosi e non ci saranno deroghe», aveva detto Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria), dal New York Times sganciano la bomba che cambia le carte in tavola.

L’indiscrezione ha origine da una e-mail inviata dai vertici della WTA alle giocatrici e finita tra le mani di un giornalista.

Nel documento si affermerebbe che i giocatori completamente vaccinati avranno “completa libertà di movimento”, mentre quelli non vaccinati potranno comunque partecipare al torneo, a patto di affrontare due settimane di quarantena in hotel e sottoporsi a test regolari.

Se così fosse, partendo dal presupposto che le regole si applicherebbero anche al torneo maschile, ci sarebbe il definitivo semaforo verde anche per Novak Djokovic, detentore del trofeo. Nole, che invero non ha mai voluto far sapere se sia vaccinato o meno, in passato si era comunque sempre detto contrario al vaccino.

