Miglior sportivo ticinese: ultimi giorni per votare

Il 14 settembre 2021 si è concluso il secondo periodo di voto del concorso “Migliori Sportivi Ticinesi 2021”. In questa prima fase del concorso sono stati espressi online oltre 12’500 voti dal pubblico. Il voto di quest'ultimo, unito a quello della giuria neutrale del concorso, ha designato i dieci finalisti di ogni categoria (sportivi d’élite e giovani speranze) che accedono al terzo e ultimo periodo di voto.

A concorrere per l’edizione 2021 vi erano 49 sportivi, suddivisi in due categorie: élite e giovani speranze (fino ai 20 anni). Tutti gli atleti in gara fanno parte dei migliori tre della loro disciplina e categoria a livello nazionale, o per gli sport di squadra appartengono al cub o all'élite nazionale.

Gli sportivi più meritevoli possono essere votati fino al 31 ottobre 2021 su: http://www.aiutosport.ch/migliori-sportivi-ticinesi-dellanno/

Categoria élite:

Ajla Del Ponte – atletica (1.), Noè Ponti – nuoto (2.), Filippo Colombo – mountain bike (3.), Susan Bandecchi – tennis (4.), Elena Roos – corsa d’orientamento (5.), Mario Gavranovic – calcio (6.), Sasha Caterina – triathlon (7.), Michael Fora – hockey su ghiaccio (8.), Luca Fazzini – hockey su ghiaccio (9.), Mattia Bottani – calcio (10).

Categoria giovani:

Sara Franzi – pattinaggio artistico (1.), Giulia Alberti – mountain bike (2.), Alessia Pagnamenta – ginnastica artistica (3.), Kim Bächtold – nuoto sincronizzato (4.), Massimiliano Gusmini – sci alpino (5.), Emma Piffaretti – atletica (6.), Steven Pelliciolli – judo (7.), Ian D’Iorio – nuoto (8.), Linda Zanetti – mountain bike (9.), Lena Bickel – ginnastica artistica (10).