Roger Federer, il miliardario

BASILEA - Cos’hanno in comune LeBron James, Tiger Woods, Floyd Mayweather, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Roger Federer? I titoli, i flash dei fotografi, la carriera lunghissima? Sì ma non solo. Questi campionissimi sono gli unici sportivi in attività ad aver sfondato il tetto del miliardo di dollari di guadagni. Le loro gesta sui diversi campi da gioco, ring o parquet li hanno resi ricchi; salvo il pugile statunitense, pagatissimo per ogni esibizione fatta, a renderli ricchissimi sono tuttavia state quelle aziende che, puntando sulla loro riconoscibilità e rendendoli veri e propri brand, li hanno coperti di banconote.

LeBron James, per fare un esempio, dalle varie franchigie NBA nelle quali ha militato (Cleveland Cavaliers, Miami Heat, ancora Cavaliers e ora Los Angeles Lakers) ha ottenuto “solo” 350 milioni di dollari in 19 anni. Il forziere lo ha però riempito con le firme pubblicitarie con AT&T, Blaze Pizza, Beats e Nike (e molte altre), con gli investimenti (la società di produzione SpringHill Company) e con le scommesse azzeccate (insieme con la RedBird Capital è azionista del Liverpool).

Leo Messi invece, giusto per parlare di pallone? Dal Barcellona prima e dal PSG ora ha ricevuto generosi bonifici bancari. È tuttavia stato in grado di far diventare impressionante il suo conto corrente sfruttando in prima persona i diritti di immagine. I grandi marchi fanno infatti la fila per poter legare la sua faccia a un loro prodotto. Il primo di questi, il più generoso, è la Adidas, che da quando è divenuto professionista versa all’argentino 19 milioni di euro all’anno.

Dal tennis - sommando i vari premi conquistati - Federer ha infine spremuto “solo” 130 milioni di dollari. Un'inezia. Il resto del suo enorme patrimonio lo ha infatti accumulato grazie ai contratti firmati con - tra le tante - Mercedes, Rolex, Barilla, Gilette, Credit Suisse, Moët et Chandon e Nike. Quest’ultima lo ha accompagnato per vent’anni prima di venir soppiantata, nel 2018, da Uniqlo. Salutata l’azienda con il baffo, per le calzature il renano si è invece affidato a ON Running, del quale ha anche acquistato delle azioni. E con Roger in squadra il valore dell’azienda è schizzato a 3 miliardi di dollari...

