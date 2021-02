Gut-Behrami si impone in Val di Fassa, terza Corinne Suter

VAL DI FASSA - Per nulla sazia dopo le medaglie e i trionfi iridati di Cortina (2 ori e un bronzo), Lara Gut-Behrami ha dettato legge anche nella Discesa di Coppa del Mondo in Val di Fassa sulla pista “La VolatA”.

La 29enne ticinese, rapidissima e precisa nelle sue traiettorie, ha vinto in 1'23"93 lasciandosi alle spalle l'austriaca Ramona Siebenhofer (+0"02) e l'altra rossocrociata Corinne Suter (+0"26).

Per la campionessa di Comano, in stato di grazia e nuova leader della generale di CdM davanti alla slovacca Petra Vlhova (staccata di 29 punti), si tratta del quinto successo in stagione, il primo in Discesa dopo i quattro ottenuti in superG.

Quarta di giornata la tedesca Kira Weidle (+0”33), seguita dalla statunitense Breezy Johnson (+0”36). Tra le altre elvetiche al via da segnalare il nono posto di Michelle Gisin (+1”12) e il 14esimo di Jasmine Flury (+1”33).

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)