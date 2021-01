I Tigers non graffiano

FRIBORGO - Sempre sotto nel punteggio, i Lugano Tigers non sono riusciti a raccogliere soddisfazioni in quel di Friborgo. Sul parquet dell'Olympic i ticinesi sono stati sconfitti per 98-77. Inevitabile la terza battuta d'arresto di fila.

Già alla pausa principale il punteggio sorrideva nettamente ai burgundi, in avanti per 57-39.

Agli ospiti, che in classifica restano fermi a quota 8 punti in 11 incontri, non sono bastati i 28 punti messi a referto da Uros Nikolic.