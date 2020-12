Covid, salta Massagno-Nyon

Il Covid mette ancora i bastoni tra le ruote della SAM, che domenica non potrà scendere in campo contro il Nyon. La sfida di Nosedo è stata rinviata in seguito alla messa in quarantena preventiva della compagine vodese.

Nel weekend saranno dunque impegnati solo i Lugano Tigers, che domenica fanno visita al Boncourt.

TiPress/archivio