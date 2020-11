Svizzera da sballo, impresa contro la Serbia!

ESPOO - La Svizzera ha firmato l'impresa piegando i vicecampioni d'Europa in carica. In campo nella "bolla" di Espoo, in Finlandia, in occasione del terzo impegno delle qualificazioni verso EuroBasket 2022, i rossocrociato hanno battuto nientemeno che la Serbia.

Combattutissima ed emozionante, la sfida si è decisa negli ultimi istanti, con il canestro decisivo del ticinese Dusan Mladjan, che ha infilato il definitivo 92-90. Con soli 0,5 secondi ancora da giocare la Serbia ha poi provato il tutto per tutto, ma non ha più saputo controbattere. Tra i rossocrociati in grande evidenza anche Marko Mladjan, Jonathan Kazadi e Roberto Kovac.

Nella classifica del gruppo E la Svizzera - che tornerà in campo lunedì contro la Georgia - si porta a quota 4 punti dopo 3 match.