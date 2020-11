Positivi in squadra

BERNA - Loïc Meillard, Justin Murisier e Marco Odermatt sono risultati positivi al test per il coronavirus.

I tre atleti - i cui sintomi variano da nulli a leggeri - sono gli unici della squadra svizzera di sci ad aver contratto il covid-19 e finiranno in isolamento. Per questo motivo non potranno essere al via della gara di Coppa del Mondo di Lech, in programma il prossimo weekend.

