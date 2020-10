Schwartzman fa fuori Thiem dopo 5h10'. Nadal stende il talentuoso Sinner

PARIGI - È finito ai quarti di finale il cammino di Dominic Thiem (Atp 3) sulla terra rossa di Parigi. L'austriaco, vincitore dei recenti US Open e già due volte finalista al Roland Garros, si è arreso al pimpante e coriaceo Diego Schwartzman dopo una maratona di 5h10'.

Thiem, troppo incostante, è stato sconfitto 7-6(1), 5-7, (6)6-7, 7-6(5), 6-2 dall’argentino. In semi Schwartzman (Atp 14) incontrerà il cannibale Rafa Nadal.

Entrato in campo alle 22.30 contro il talento altoatesino Jannik Sinner, il mancino di Manacor ha dovuto lottare e sudare per avere la meglio. Generosissimo e brillante nei primi due set, il giovane italiano è calato alla distanza venendo sconfitto 7-6(4), 6-4, 6-1 in quasi 3 ore di gioco. Per Nadal, a caccia del 13esimo trionfo al Roland Garros, si tratta del 98esimo successo in 100 match nello Slam parigino. Sinner saluta il Major a testa altissima.

In campo femminile, dove le sorprese si susseguono, sono approdate in semifinale Nada Podoroska (Wta 131) e Iga Swiatek (Wta 53). L'argentina Podoroska ha superato con un secco 6-2, 6-3 l'ucraina Svitolina, Wta 5 e più alta testa di serie che rimaneva nel tabellone femminile. La Swiatek ha invece avuto la meglio sull'italiana Martina Trevisan, che dopo una buona entrata in materia (1-3) ha subito la feroce reazione della rivale (6-3, 6-1).

Keystone