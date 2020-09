Colpo di scena: Belinda Bencic rinuncia al Roland Garros all'ultimo minuto

PARIGI - Dopo aver rinunciato agli US Open, Belinda Bencic (Wta 10) aveva preso parte agli Internazionali di Roma con lo scopo di utilizzare il torneo italiano come trampolino di lancio per il Roland Garros, che inizia la prossima domenica. Invece - poco prima che iniziasse il sorteggio nella giornata odierna - l'elvetica ha dichiarato forfait e non parteciperà di conseguenza allo slam parigino.

La sangallese non ha fornito ulteriori dettagli riguardanti la sua assenza. Potrebbe essersi infortunata, oppure fa parte di quel gruppo di atleti che hanno contratto il Covid-19 e che sono spariti dal tabellone principale all'ultimo minuto, proprio come è successo anche a Raonic, Edmund e Verdasco in campo maschile.

Keystone/foto d'archivio