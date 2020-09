Golubic eliminata, ma quanti rimpianti

NEW YORK - Viktorija Golubic (Wta 123) ha letteralmente gettato alle ortiche la qualificazione al secondo turno degli US Open. Opposta alla bielorussa classe 1998 Vera Lapko (351), l'elvetica è stata battuta 1-6, 7-6(2), 6-2.

E pensare che, dopo aver conquistato in scioltezza la prima frazione, la zurighese si è trovata a servire per il match sul 5-4 del secondo set. Così però non è stato e la rossocrociata ha dovuto beffardamente abbandonare i suoi sogni di gloria in quel di New York.

Reduce dal successo al torneo di Cincinnati Novak Djokovic (Atp 1) ha superato senza troppi patemi il primo ostacolo del Major americano, battendo 6-1, 6-4, 6-1 il bosniaco Damir Dzumhur (109). Out a sorpresa John Isner (22), battuto in cinque set dall'americano Steve Johnson (64).

