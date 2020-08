Novak Djokovic abbraccia gli US Open

BELGRADO - Novak Djokovic è prontissimo a tornare in campo. Il tennista serbo, nelle ultime settimane travolto dalle critiche dopo aver organizzato l'Adria Tour nonostante la situazione sanitaria precaria, sarà uno dei pochi big presenti agli US Open, in programma a New York dal 31 agosto al 13 settembre.

Sui social il numero 1 al mondo ha infatti annunciato che ci sarà: "Sono felice di confermare che parteciperò al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open. Non è stata una decisione facile da prendere visti tutti gli ostacoli, ma la prospettiva di scendere nuovamente in campo mi rende davvero entusiasta".

Keystone (archivio)