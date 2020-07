Dramma al Tour de Burgos: cade e perde una falange del dito

La prima tappa del Tour de Burgos - che ha segnato la ripresa del ciclismo professionale internazionale dopo il lockdown - è stata caratterizzata da un dramma occorso durante la corsa.

Implicato in una brutta caduta a una cinquantina di km dal traguardo (vedi video in allegato), il 20enne olandese Gijs Leemreize si è infortunato gravemente a una mano e avrebbe perso la falange di un dito, ha affermato la televisione spagnola che ha diffuso la tappa.

La sua squadra, la Jumbo-Visma, non ha ancora confermato l'informazione ma ha comunicato che Leemreize è stato ricoverato all'ospedale ed è stato operato con successo da un chirurgo plastico.

With so much excitement and anticipation, it was bound to happen sooner or later. Hate to see it 😖 #vueltaaburgos . 📺 https://t.co/9Lp4JK6Rfc pic.twitter.com/5zw9t5R0WN

Gijs is in the hospital, where the plastic surgeon will restore his damaged fingertip in the best possible way tonight. Gijs is doing okay given the circumstances. We wish him all the strength and a speedy recovery.