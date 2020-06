Non c'è pace per Nole!

SPALATO - Tutti (o quasi) ce l'hanno con Novak Djokovic dopo l'organizzazione dell'Adria Tour, al termine del quale diversi tennisti sono risultati positivi al coronavirus. Il serbo è insomma finito in un tritacarne mediatico, da cui ben difficilmente uscirà presto. Il numero 1 al mondo che ne combina una così grossa? No, non è accettabile secondo diversi attori di questo sport (e non solo...).

Nelle ultime ore, però, si è andati oltre. In seguito alle dure polemiche degli ultimi giorni, sono addirittura arrivate anche le minacce di morte. Su un edificio di Spalato (Croazia), sono infatti apparse delle scritte inquietanti: "È nostro desiderio che tu muoia di Covid. Saluti da Spalato. Muori, Djokovic".

Le autorità croate hanno già cancellato la scritta dal muro, aprendo inoltre un'indagine sull'accaduto...

keystone-sda.ch / STF (Darko Vojinovic)