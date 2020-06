Dimitrov positivo al coronavirus

ZARA - Anche Grigor Dimitrov ha contratto il coronavirus. Lo ha annunciato il bulgaro sui social: «Voglio far sapere ai miei fan e amici che sono tornato a casa e sono positivo al Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Sono tornato a casa ora e mi sto riprendendo».

In questi giorni il 29enne stava partecipando all'Adria Tour (la prima tappa a Belgrado e la seconda a Zara), tornei esibizione organizzati da Novak Djokovic. Proprio per questo la finale della tappa croata tra Djokovic e Rublev, in agenda questa sera, non si è disputata.