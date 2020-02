Solidità trovata in corsa, sprint vincente di Belinda

SAN PIETROBURGO (Russia) - Esordio vincente in Russia per Belinda Bencic, che nel secondo turno del torneo di San Pietroburgo ha superato 7-6(4), 6-4 la padrona di casa Svetlana Kuznetsova.

Almeno in apertura non eccellente in battuta (tre break incassati nel primo set), la sangallese si è però mostrata molto solida da fondo campo. Da quella zona ha infatti saputo immediatamente mettere in difficoltà l'avversaria, portandola - grazie ai colpi piazzati - al tie-break e lì freddandola 7-4. Meglio, per la numero uno rossocrociata (e della kermesse), è andata nel secondo parziale, deciso da un break firmato nel settimo gioco.

Nei quarti di finale Belinda sfiderà la vincente dell'incontro che domani vedrà opposte la francese Cornet e la greca Sakkari.

keystone-sda.ch / STF (PETER KLAUNZER)