Criticato duramente dagli attivisti ambientali, Federer ha deciso di aiutare l'Australia

MELBOURNE (Australia) - Criticato dagli attivisti ambientali, fra cui Greta Thunberg, per i suoi legami con Credit Suisse - che ha prestato miliardi di dollari all'industria dei combustibili fossili - Roger Federer ha annunciato la sua intenzione di donare una somma consistente alle vittime australiane. La donazione avrà luogo domani - mercoledì 15 gennaio - quando King Roger sarà uno dei protagonisti della partita di beneficenza, che avrà luogo proprio a Melbourne.

«Se c'è la possibilità di aiutare, è bello poter mostrare la propria solidarietà di fronte a una situazione diventata abbastanza incredibile nel paese», ha dichiarato il numero 3 al mondo, in occasione di un evento pubblicitario a Melbourne. «Apprezzo i promemoria riguardanti le mie responsabilità come individuo, atleta e imprenditore. Per questo motivo mi impegno a utilizzare questa posizione privilegiata per discutere di certe questioni importanti insieme ai miei sponsor».

keystone-sda.ch / STF (MICHAEL DODGE)