La Wozniacki dice basta: «In campo ho realizzato tutti i miei sogni»

MELBOURNE (Australia) - Caroline Wozniacki, ex numero 1 al mondo, appenderà la racchetta al chiodo al termine dei prossimi Australian Open. La 29enne danese, che in carriera ha conquistato anche uno Slam (a Melbourne nel 2018), lo ha annunciato sui social. Tra i suoi più grandi successi da sottolineare anche le Wta Finals del 2017.

«Sono professionista da quando ho 15 anni, ho vissuto momenti fantastici e in campo ho realizzato tutti i miei sogni, ma è giunto il momento di dire basta: oltre al tennis voglio fare altro - ha scritto la Wozniacki, che in carriera è stata 71 settimane in vetta al ranking Wta - Voglio ringraziare con tutto il cuore i fan, i miei amici, i miei sponsor, il mio team e in particolare mio papà allenatore, mio marito e la mia famiglia per il supporto».

Keystone