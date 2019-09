Prima amara per Tigers e SAM

LUGANO – Esordio in campionato con sconfitta per i Tigers, battuti 82-87 in casa dal Neuchâtel al termine di un match tiratissimo.

Ottimo in avvio, capace di trovare con costanza il canestro e di chiudere gli spazi in difesa, il Lugano è scappato sul 10-2 e sul 14-5, per poi chiudere il primo quarto 20-14. Grazie a un'ottima circolazione di palla, i bianconeri sono saliti fino al 28-17 di metà secondo parziale, prima di subire un pesante 1-10 che ha permesso ai rivali di rientrare in partita e di arrivare all'intervallo lungo a contatto (40-37). Firmato l'ultimo vantaggio a metà terzo quarto (51-49), i Tigers hanno in seguito visto l'inerzia della sfida girare in favore degli avversari. Il Neuchâtel ha infatti prima preso il comando delle operazioni (59-60 al 30') e poi definitivamente allungato con un ultimo quarto molto solido. Un parziale nel quale è prima arrivato al 71-78 e poi ha controllato fino all''82-87 finale.

Poca gloria pure per la SAM, finita battuta 87-84 a Ginevra. Massagno ha recitato un copione simile a quello del Lugano: ottima partenza (26-17 al 10'), tenuta nella parte centrale (71-61 al 30') e infine vistoso calo nell'ultimo quarto, con i Lions che, grazie a un netto 26-13, hanno operato il sorpasso e messo le mani sulla posta in palio.

