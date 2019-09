Ladies Team agguerrito più che mai tra le grandi dell'unihockey elvetico

MENDRISIO - Paura? Timore? Ansia? No, nulla di tutto ciò. Coraggio? Curiosità? Voglia di stupire? Sì, questo sì. Le ragazze della Sportiva Unihockey - reduci dalla magica cavalcata che solo qualche mese fa le aveva portate tra le dieci meraviglie del panorama elvetico - sono cariche più che mai e desiderose di "scoprire" il massimo campionato. Per un gruppo unito e coeso come quello ammirato lo scorso anno, capace di centrare la promozione e la semifinale di Coppa Svizzera, nulla è precluso. Nemmeno nel salotto della NLA, dove vi saranno altre nove squadre agguerrite.

Diverse le novità in casa SUM: dalla presidenza (Fabrizio Zanetti ha preso il posto di Davide Rampoldi), passando per l'allenatore della squadra femminile (Raimondo Minervino al posto di del duo Coppe-Betrisey) e finendo con le tre straniere (sono arrivate Pauline Fylke, Helmiina Stark e Katrine Sleiva). Lo zoccolo duro è comunque rimasto, così come l'anima della squadra.

Il cammino inizierà sabato pomeriggio, quando al Liceo di Mendrisio giungerà lo Skorpion Emmental Zollbrück (ingaggio d'inizio alle 16). «Siamo pronte - è intervenuto il capitano Adela Zulji - Non è stato facile prepararsi visto il caldo, ma sono convinta che abbiamo comunque svolto un ottimo lavoro. Non vediamo l'ora di iniziare per vedere dove siamo e per misurarci subito con questa nuova realtà».

Cosa dobbiamo aspettarci?

«Non sarà facile, ma siamo fiduciose. Ce la metteremo tutta. Mai come in questo caso è giusto prendere partita dopo partita. L'obiettivo è la salvezza: per ottenerla dovremo essere brave a vincere le partite importanti che per noi sono quelle contro le squadre alla nostra portata».

Il gruppo presenta alcune novità, soprattutto per quanto concerne le giocatrici d'importazione...

«Esattamente. Abbiamo tre nuove straniere. Già sin dai primi allenamenti abbiamo capito che si tratta di ottimi innesti, soprattutto in attacco ci daranno una grossa mano. Per il resto il gruppo è invariato, la società ha puntato sulla continuità».

Alla transenna è arrivato Raimondo Minervino, un coach con pochissima esperienza a questi livelli...

«Inizialmente c'è stato un periodo di adattamento, utile per conoscersi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un nuovo vice-allenatore che servirà da supporto a Raimondo. Gestire tutto da solo non è evidente. Se pensiamo a una singola partita, ci sono tantissime cose a cui pensare. Ecco perché la società ha optato per questa soluzione».

Quanto è stato difficile ricominciare a sudare dopo la magica cavalcata dello scorso anno? Non c'era una sorta di appagamento?

«Un po' sì, non posso negarlo. Personalmente appena chiusa la stagione ho sentito il bisogno di andare in vacanza. Ero proprio scarica mentalmente dopo una stagione lunghissima e ricca di impegni, finita con gli spareggi. Da un lato c'era sì la felicità per il grande traguardo raggiunto, dall'altra la stanchezza fisica e mentale».

Per te non sarà la prima esperienza nella massima serie...

«Giusto. Quella con la SUM sarà chiaramente un altro tipo di esperienza. A Coira c'era una squadra che lottava ai vertici e costruita per vincere, mentre qui abbiamo un gruppo di ragazze che - per la maggior parte - giocherà per la prima volta nella massima serie. Siamo dunque consapevoli che sarà una stagione molto diversa da quella scorsa».