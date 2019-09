Belinda, che peccato: «Ho commesso degli errori stupidi»

NEW YORK (USA) - Belinda Bencic (Wta 12) non è riuscita per un soffio a raggiungere la finale degli US Open. La tennista sangallese è infatti stata sconfitta di misura dalla canadese Bianca Andreescu (Wta 15) con il punteggio di 7-6(7/3), 7-5 in poco più di due ore di gioco.

Peccato perché la 22enne svizzera ha dimostrato durante quasi tutto l'arco del match di essere superiore alla 19enne, ma alla fine i dettagli hanno premiato la sua giovane rivale. «È stata una grande battaglia, molto tattica», ha analizzato la Bencic in conferenza stampa. «Non sono stata in grado di concretizzare numerosi break-point, Bianca ha giocato meglio di me nei punti importanti e non sono sorpresa che abbia vinto. Mi sono trovata in difficoltà sul suo servizio, che è sicuramente meno spettacolare rispetto a quello della Osaka, ma molto più lavorato. In ogni caso non è stata una questione di sangue freddo, ho semplicemente commesso degli errori stupidi...(...)».

keystone-sda.ch/ (Eduardo Munoz Alvarez)