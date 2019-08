Al Galà anche la campionessa del mondo dei 100m

BELLINZONA - Il Galà dei Castelli fa doppietta nella velocità mondiale: dopo aver ingaggiato il Campione del Mondo in carica dei 100m maschili Justin Gatlin gli organizzatori porteranno infatti a Bellinzona anche la vincitrice in campo femminile della gara regina di Londra 2017, ovvero Tori Bowie. La statunitense dal personale di 10”75 sarà ottimo traino per la nostra Mujinga Kambundji, che vuole migliorare il suo record svizzero.

Nel rinnovato Stadio Comunale saranno da non perdere pure i 110m ostacoli, con il francese campione europeo e bronzo olimpico del 2016 Dimitri Bascou a sfidare il nostro Jason Joseph, fresco trionfatore agli europei Under 23. Concorrenza interessante per gli elvetici anche sui 1500m: il campione svizzero Tom Elmer, il campione universitario dei 5000m Jonas Raess e Luca Noti dovranno vedersela con almeno quattro atleti, tra cui il finalista olimpico Ben Blankenship, capaci di correre sotto il 3’35”49 sinonimo di record dello stadio, obiettivo dei tre rossocrociati.

