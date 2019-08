Un campione di football rompe la bicicletta di un bambino

HOUSTON (USA) - Il giocatore di football americano degli Houston Texans - J.J Watt - si è reso protagonista di un intervento maldestro in occasione della tradizionale parata con i giocatori del Green Bay Packers. La tradizione vuole che i giocatori di NFL delle due squadre prendano in prestito le biciclette dei bambini per recarsi all'allenamento che disputano insieme, mentre i ragazzini seguono i loro idoli a piedi.

Come si può vedere dal video in allegato però, Watt - il colosso di 1m96 - non è riuscito a portare a termine questa impresa, poiché sedendosi sulla bicicletta ha rotto la sella, per l'incredulità del giovane proprietario...