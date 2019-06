«Ogni giorno mi dicono che sto invecchiando, ma...»

HALLE (Germania) - Conquistato il torneo di Halle per la decima volta in carriera, Roger Federer ha iniziato alla grandissima la stagione su erba. Il fuoriclasse renano, salito in doppia cifra nei titoli vinti nella cittadina tedesca, ha scritto ieri un'altra pagina memorabile della sua leggendaria carriera.

«Non avevo mai vinto un torneo per dieci volte, è qualcosa di incredibile e resterà per sempre nella mia mente», ha commentato il Maestro. «La prima volta che arrivai ad Halle, nel 2000, non avrei mai potuto immaginare di raggiungere un traguardo del genere: è un grande momento della mia carriera», ha aggiunto. «Nella finalissima Goffin ha avuto le sue occasioni e, nei primi 10 game, devo ammettere che ha giocato meglio di me... A quel punto però ho saputo stringere i denti e questo è importante».

Piegato il belga, Federer ha messo in bacheca il 102esimo titolo e, dalla prossima settimana, darà l'assalto all'amato Wimbledon, Slam londinese già vinto 8 volte (altro record...). «Su David posso dire che ha mostrato un grande tennis per tutta la settimana, sono un grande fan del suo stile di gioco. Abbiamo bisogno di giocatori come lui nel circuito e spero di ritrovarlo nella top10. Per quel che riguarda il mio torneo, sono davvero felice di poter giocare ancora su questi livelli. Ogni giorno mi ricordano e mi dicono che sto diventando vecchio, ma può essere che in futuro si giocherà fino a 50 anni...», ha concluso scherzando King Roger.

KEYSTONE/KPINL KPAPA (Friso Gentsch)