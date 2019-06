Thiem smorza i toni con Serenona: «Giochiamo il doppio misto insieme?»

VIENNA (Austria) - In occasione dell'ultimo Roland Garros era nato un piccolo battibecco "mediatico" fra Dominic Thiem e Serena Williams. Ricordiamo che il primo giugno - dopo aver vinto i 1/16 di finale - il tennista austriaco era stato costretto a interrompere e lasciare la conferenza stampa per fare spazio alla statunitense, che al contrario era uscita sconfitta dal suo match e aveva minacciato gli organizzatori di non rilasciare dichiarazioni se non avesse potuto parlare subito. Il numero 4 della classifica Atp non l'aveva presa bene, denunciando in seguito «la brutta personalità» della vincitrice di 23 tornei del Grande Slam.



Nella giornata di ieri - martedì 11 giugno - Thiem è tornato a parlare di quella situazione in conferenza stampa, con lo scopo però di seppellire l'ascia di guerra. «Probabilmente l'errore non l'ha commesso Serena», ha analizzato l'austriaco. «Con il senno di poi è divertente pensare che si sia verificato un errore organizzativo del genere in un torneo del Grande Slam. Quello che non capisco, sono le proporzioni che ha preso questa situazione. Mi piacerebbe riconciliarmi giocando il doppio misto di Wimbledon o dell'US Open insieme a lei».

Keystone, archivio