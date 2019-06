Barty regina di Parigi

PARIGI (Francia) – La favola di Marketa Vondrousova non ha avuto il lieto fine. Arrivata a sorpresa in finale al Roland Garros, la 19enne non è infatti riuscita a piazzare l'ultima zampata, non è riuscita a vincere la partita decisiva. Nella finale dello Slam parigino la ceca si è arresa 1-6, 3-6 davanti all'australiana Ashleigh Barty, che da lunedì sarà la numero 3 al mondo.

Il match non ha avuto storia, con l'atleta aussie – raramente in difficoltà al servizio - capace di piazzare addirittura 5 break (in appena 1h12').

KEYSTONE/EPA (SRDJAN SUKI)