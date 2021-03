Diventare Assistente digital&social media marketing

È quindi importante che le aziende che vendono beni o servizi, dispongano di personale formato in modo da renderli pronti per le nuove sfide professionali nella comunicazione e nel marketing online. Per operare in questo settore è imprescindibile avere una conoscenza di base su tutte le tematiche che servono per una corretta comunicazione. Intervista a Manuel Calanca Responsabile formazione continua SIC Ticino.

Chi è / cosa fa un “Assistente digital&social media marketing”?

Per ottimizzare la comunicazione esterna e dare maggior visibilità all’azienda attraverso le potenzialità del web e della pubblicità online, nasce una figura professionale che dispone di conoscenze operative sulle tattiche più classiche per vere visibilità online, come ad esempio ottimizzare la pubblicità sui motori di ricerca ed organizzare delle campagne di e-mail marketing; fino alle tattiche più moderne e avanzate come il social media management, pubblicità sui social media attraverso la realizzazione di contenuti aziendali finalizzati alla vendita.

A quale figura professionale viene associato l’Assistente digital e social media marketing?

Generalmente nelle PMI del nostro Cantone, sono prevalentemente le/gli impiegate/i di commercio che svolgono anche questa fondamentale funzione. Oltre alle abituali attività amministrative, si occupano di aggiornare i siti web aziendali e di promuove l’azienda ed i propri servizi e prodotti pubblicizzandoli sul web e rispettivi canali social. Anche ai professionisti del settore del commercio al dettaglio vengono richieste maggiori competenze di digital marketing per incrementare le vendite.

Come e dove ci si può formare?

La formazione “Assistente digital&social media marketing” viene proposta dalla Società degli impiegati del commercio – Sezione Ticino. Il percorso di formazione attuale e moderno contempla i seguenti argomenti: - Digital marketing (panoramica, nuove tendenze e best practices) – SEO: come farsi trovare dai motori di ricerca – Scrivere post professionali in Facebook- Instagram stories per le aziende – Scrittura creativa per i social – Wordpress: creazione di un sito web/blog – Landing page design – Pubblicità su Google/FB/Instagram e molto altro….

Per maggiori informazioni visita il portale web della SIC Ticino alla pagina www.sicticino.ch