Trasforma la tua passione in talento

Cosa fare dopo le scuole medie? È la domanda che tutti gli studenti e genitori affrontano, chi con la certezza di conoscere da sempre quale sarà la propria strada, altri con ansia e incertezze. Il sistema formativo svizzero offre moltissime opportunità. Nelle scuole medie gli orientatori e le orientatrici offrono un sostegno qualificato per poter scegliere in modo consapevole. La formazione professionale, di base, superiore e continua, permette di costruirsi una carriera di successo con percorsi flessibili e modulabili che accompagnano durante tutta la vita lavorativa. In Ticino ogni anno le scuole professionali accolgono oltre 10'000 giovani che hanno scelto, chi subito dopo le medie, chi dopo un riorientamento, di seguire uno degli oltre 120 percorsi formativi offerti dai 20 Centri professionali coordinati dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Gli apprendisti e le apprendiste che vivono con passione ed entusiasmo la loro scelta sono i migliori ambasciatori del valore della formazione professionale: incontrali dal 22 al 27 marzo in uno degli oltre 60 eventi online e in presenza di Espoprofessioni 2021 e per tutto il resto dell’anno alla Città dei mestieri della Svizzera italiana con consulenze, eventi e un centro di documentazione multimediale. Info su www.espoprofessioni.ch e www.cittadeimestieri.ch

Open week SSS 22-25 marzo

Dopo un apprendistato o una maturità liceale, le formazioni di livello terziario delle Scuole Specializzate Superiori (SSS) permettono di acquisire conoscenze specialistiche in diversi settori professionali. Dal 22 al 25 marzo 2021 hai l’occasione di scoprire 25 formazioni SSS offerte in Ticino attraverso 11 webinar online. Per iscrizioni www.cittadeimestieri.ch/lagenda