Due commedie per una domenica sera

LOCARNO - La programmazione di Piazza Grande di domenica 11 agosto vira decisamente sulla commedia.

Il primo dei due film della serata è "Notre Dame" di Valérie Donzelli. Maud è architetto e madre di due bambini. Un malinteso le fa vincere il concorso per ristrutturare il sagrato di Notre-Dame… Tra responsabilità e problemi amorosi, dovrà attraversare una tempesta. «Per il suo quinto lungometraggio, Donzelli torna alla commedia» spiega Mathilde Henriot. «La sua gustosa interpretazione e la complicità del suo personaggio con quello di Bouli Lanners danno corpo a un film libero e brioso, che si concede qualche deriva sognante. L’umorismo caustico e clownesco esplode in un contesto parigino a tratti pomposo, a tratti avido e spesso ridicolo, per la delizia degli spettatori!».

Risate svizzere, poi, con "Die fruchtbaren Jahre sind vorbei" di Natascha Beller: un’esilarante commedia contemporanea che racconta la storia (delle disgrazie) di tre amiche ultra trentenni alle prese con la pressione sociale che incombe in materia di figli, carriera e relazioni. Rileva Mathilde Henriot: «L’orologio biologico non è niente in confronto all’orologio sociale, quello che opprime le ragazze con il diktat delle convenzioni: "Sposati, procrea, sistemati!". La nostra eroina risponde a modo suo… cercando di applicarle alla lettera, mentre la sua determinazione la conduce su strade disseminate di insidie impreviste, intensificando di volta in volta il senso d’urgenza e la necessità di raggiungere l’obiettivo… ma fino a dove è disposta a spingersi?».