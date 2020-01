PPD+GG e Verdi liberali assieme alle Comunali

CHIASSO - La Commissione cerca, per voce del proprio Presidente Claudio Alfieri, ha presentato all’annuale Assemblea della Sezione PPD di Chiasso i candidati per il Municipio ed il Consiglio Comunale in corsa per le prossime elezioni comunali di aprile 2020.

La principale novità rispetto al passato è la formazione di una lista comune insieme al Partito dei verdi liberali e l’apertura verso i candidati indipendenti. Questa novità ha come obiettivo il

consolidamento delle posizioni attuali e, di conseguenza, la possibilità di difendere e promuovere i valori e i principi cari a tutti i candidati che compongono le liste.

Durante l’Assemblea, presieduta dall’Avv. Renzo Galfetti, è intervenuto anche il Presidente Cantonale Fiorenzo Dadò, il quale ha riconosciuto che per il PPD non è facile fare politica a Chiasso. Il Partito è in minoranza, ma tenere il seggio in Municipio ora è di fondamentale importanza. Il Vicepresidente cantonale e consigliere comunale Giorgio Fonio ha lanciato lo slogan “Smart Chiasso”: «Chiasso è una città per le famiglie, per chi vuole fare sport e che deve offrire posti di lavoro. Ma Chiasso è anche una città che offre della cultura e che deve essere attenta e lottare per la questione ambientale».

Sulla lista per il Municipio figurerà l’uscente Davide Lurati insieme a Stefano Cantaluppi (verdi liberali), Carlotta Lo Porto (GG), Amedeo Mapelli (GG) e Patricia Wasser.

Di seguito la lista completa dei candidati PPD+GG /verdi liberali / Ind. per il Consiglio comunale:

1. Alfieri Claudio

2. Attollino Alessandro (GG)

3. Bellini Claudio

4. Berisha Isuf

5. Bernasconi Damiano

6. Bianchi Stefano

7. Braun Bernard

8. Cantaluppi Stefano (verdi liberali)

9. Capoferri Marco

10. Cattaneo Arianna (Ind.)

11. Cristinelli Oscar

12. De Donatis Davide

13. De Nuccio Massimo

14. Fonio Giorgio

15. Gabaglio Fabio (GG)

16. Lo Porto Carlotta (GG)

17. Lurati Davide

18. Mapelli Amedeo (GG)

19. Mapelli Mauro

20. Medici Mara

21. Morgani Roberto

22. Paladino Giuseppe

23. Perego Guido

24. Persenico Moreno (Ind.)

25. Scacchi Pablo (GG)

26. Specchietti Marcello

27. Trezzi Cassandra (verdi liberali)

28. Wasser Patricia