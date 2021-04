A Lugano è tempo di FARE

Care concittadine, cari concittadini,

Mancano pochi giorni a un rinnovo dei poteri comunali in un contesto per tutti particolare e alla vigilia di tre anni di legislatura che si preannunciano intensi. Malgrado non fossi mai stato nelle luci della ribalta non posso negare un grande fascino per la politica. Sono un imprenditore ed un appassionato padre di famiglia a cui piace misurare i suoi valori chiedendosi se ciò che faccio e dico posso spiegarlo ai miei figli. Il mio tempo in famiglia mi piace trascorrerlo tra la montagna e l'acqua, due elementi che contraddistinguono anche la nostra Città.

Se oggi la Svizzera si posiziona tra le nazioni più performanti a tutti i livelli, è perché nel corso delle generazioni è stato possibile contare su protagonisti in politica con i piedi ben piantati in terra e capaci di prendere decisioni misurate ed in linea con le necessità dei cittadini e dell’economia.

Simili decisioni servono come il pane anche alla mia Lugano: concrete, tempestive e utili. Lugano è in concorrenza con altre città e non possiamo più permetterci di temporeggiare in un'era dinamica, connessa e veloce, dove AlpTransit avvicina grandi zone metropolitane come Zurigo a meno di 2 ore da noi. Molte realtà urbane e concorrenti questo passaggio" generazionale" lo ha fatto da tempo. Per noi mancano 5 minuti a mezzanotte.

Come un’impresa, Lugano è anche sempre più in competizione per attirare cittadini, contribuenti, turisti; dobbiamo creare le migliori condizioni che permettono di generare impieghi, valore aggiunto, e ricadute finanziarie. Come ad un imprenditore, a chi gestisce le sorti della Città servono visioni, collaborazione e capacità di gestire imprevisti.

Criticare è facile, e allora ho scelto di mettermi a disposizione per la Lugano del nostro cuore, chiamata a rivestire un ruolo di primo piano, per un distretto orfano, da qualche tempo, della sua "città locomotiva", ma che ancora oggi è all’origine di metà della creazione di valore in Ticino.

È tempo di FARE. Come imprenditore sarei lieto di poter contare su un sostegno diretto, anche solo per un periodo di "prova" di 3 anni, e mostrare – con il cuore in mano – di cosa sono capace.