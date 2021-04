Votare è importante, basta con i politici seduti sugli allori

È un periodo molto delicato a livello sociale e politico, il coronavirus ha suscitato in noi perplessità, emozioni contrastanti, dubbi. Vi scrivo da cittadino e candidato al CC di Lugano.

Il 18 aprile siamo chiamati a votare, al di là di come la pensiate, faccio appello all’importanza di partecipare al voto. L’astensione vuol dire far mancare alla collettività la vostra opinione e non far sentire la propria voce.

Chi non combatte ha perso in partenza e non possiamo permetterci di perdere il vostro voto, la vera sconfitta non è avere idee e opinioni diverse, ma restare disinteressati al bene comune. INSIEME potremo lavorare per la costruzione di una LUGANO fondata su valori di libertà, solidarietà e lealtà.