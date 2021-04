perCastello…io ci sono!

Retrogusto, un termine usato in campo enologico che potrebbe essere utilizzato anche in quello politico.

Questo è il periodo, i proclami partitici comunicano a grandi lettere progetti da loro realizzati ma che, come in tutte le realtà comunali e non solo, vengono proposti, sostenuti e realizzati insieme. In Consiglio comunale vengono coinvolte tutte le persone sedute al tavolo e pertanto, campagna elettorale sì, ma senza far passare le altre entità come passive.

Questo esternare e decantare tutto l’operato non dando anche merito a chi lo deve avere, mi dà la sensazione di retrogusto amaro, quello della verità. Per ottenere buoni risultati nei progetti destinati unicamente alla comunità, ci vuole lavoro e intento da parte di tutto il Consiglio comunale. Denigrare gli altri per far apparire sé stessi non è il giusto comportamento che un elettore deve ricevere da quelli che dovrebbero essere i suoi rappresentanti, d’altro canto posso dire che io ci sono. Ci sono perché credo nel lavoro di gruppo a beneficio della popolazione di Castel San Pietro, credo nel dialogo e nella discussione costruttivi e tengo particolarmente al contatto con la gente. Frequentare il paese e non agire in lontananza da esso è la parola chiave che permette alla comunità di acquisire fiducia in noi stessi e darci così la possibilità e l’onore di rappresentarli in Consiglio comunale e in Municipio. La lista civica perCastello ha lottato profondamente per l’indipendenza del comune che, ad oggi, posso ritenere una vera e propria fortuna per la sua popolazione vedendo l’andamento negli ultimi anni del Canton Ticino.

Io ci sono perché credo che perCastello faccia realmente il bene per Castel San Pietro e le sue personalità fisiche lo dimostrano quotidianamente. Abbiamo le finanze, fortunatamente al momento sane, che hanno permesso un moltiplicatore del 55% ma che tengo a specificare che è stato il Consiglio comunale ad accettarlo, come insieme di persone che ne hanno discusso e non come singole personalità politiche. Tanti sono i progetti che stanno passando come di “alcuni” quando nella realtà sono progetti del Consiglio comunale e quindi di tutti i suoi rappresentanti.

Io ci sono e lo faccio con perCastello.

Invitando la popolazione a partecipare attivamente alle elezioni comunali del 18 aprile,

vi pongo i miei più sinceri saluti

André Prada