La formula per rilanciare Mendrisio

MENDRISIO - Mai come oggi i cittadini di Mendrisio devono ambire ad appartenere ad una comunità sicura da ogni profilo. La pandemia ha infatti radicalmente sconvolto le nostre certezze, in ambito sanitario, sociale ed economico e lo scenario che si presenterà nel prossimo futuro non sarà purtroppo quello di prima.

La politica del futuro deve quindi munirsi di solida lungimiranza e preoccuparsi di come, da un lato, preservare i valori del passato e, dall’altro, costruire la città da consegnare alle prossime generazioni, memore anche degli insegnamenti tratti dalla pandemia.

Per disporre delle risorse Mendrisio deve quindi tornare ad essere un polo attrattivo e dinamico, nel quale sia possibile godere di una qualità di vita accresciuta da coniugare al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro. Il ruolo della politica non deve quindi più essere quello di limitarsi ad amministrare quanto ereditato dal passato, ma necessita di marcata progettualità a medio termine in ambito territoriale, economico, sociale, culturale e di sviluppo demografico, nell’interesse di tutti i cittadini, al fine di evitare che la pandemia declassi la nostra città ad un anonimo ed insignificante borgo, non più in grado di soddisfare le legittime aspettative dei suoi abitanti.

Per poter disporre della necessaria sensibilità occorre vivere il territorio, dialogare con i cittadini e dedicare proattivamente molto tempo alla comunità, con passione e competenze, evitando false e facili promesse, ma costruendo con i cittadini il futuro di Mendrisio, in modo serio e concreto. I dodici anni di esperienza in Consiglio comunale, unitamente al mio innato attaccamento per Mendrisio, hanno plasmato in me questa sensibilità, che, con l’aiuto di tutti, sono pronto a condividere anche all’interno del Municipio.